Jacobs re d'Europa, al parco olimpico di Monaco risuona l'inno di Mameli - Il video

L'inno di Mameli è risuonato al parco olimpico di Monaco di Baviera. Tutto merito di Marcell Jacobs, nuovo campione europeo dei 100 metri. Le cerimonie di premiazioni non si svolgono all'interno dell'Olympiastadion, ma in una zona esterna, comunque all'interno del grande polmone verde realizzato in occasione dei Giochi olimpici del 1972.

L'Italia torna sul podio dei 100 agli Europei a quarant'anni dall'argento di Pierfrancesco Pavoni ad Atene 1982.