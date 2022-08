Binotto commenta il Gran Premio di Spa: "Charles sfortunato, la salita continua: c'è ancora da fare"

“Il risultato di oggi è sotto le aspettative. Red Bull ha fatto un grande lavoro e la differenza di prestazione questo week-end tra noi e loro, sia in termini di passo che per quanto riguarda il degrado gomme, è stata evidente. Buona la gara di Carlos, Charles è stato sfortunato nei primissimi giri e la sua corsa da quel momento è stata ancora più in salita”. Questo il commento di Mattia Binotto sul Gp del Belgio dominato dalla Red Bull. “Dal canto nostro - dice il Team Principal della Ferrari - dobbiamo rimboccarci le maniche per continuamente migliorare la prestazione della vettura. La prossima gara ci vedrà impegnati a Zandvoort, una pista con caratteristiche completamente diverse sulla quale daremo come sempre il massimo per ottenere il miglior risultato”.