Mezzi militari russi in movimento dentro la centrale nucleare di Zaporizhzhia - Video

Questo video diffuso dal media indipendente russo theins.ru mostra mezzi militari russi fare ingresso nell'impianto nucleare di Energodar, vicino a Zaporizhzhia, e scaricarvi delle casse, compatibili con il trasporto di munizioni. Secondo fonti citate da questa testata, un convoglio militare di circa cinquecento soldati, con veicoli corazzati (come quello che si vede in movimento nel filmato) e cannoni antiaerei, è arrivato alla centrale martedì 2 agosto. Le stesse fonti considerano i colpi di artiglieria esplosi contro l'impianto una messa in scena russa. La geolocalizzazione delle immagini all'interno della centrale è stata confermata dagli esperti di open source intelligence (Osint)