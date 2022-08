Migliaia di pompieri impegnati contro gli incendi in Francia - Video

Prosegue il lavoro di un grande numero di agenti dei vigili del fuoco per contenere l'incendio che sta bruciando un'estesa foresta di conifere nella Francia sud-occidentale. Aerei e personale sono arrivati in soccorso da altri paesi europei nell'ambito del progetto comunitario di supporto RescEU. Due canadair italiani sono partiti questa mattina da Ciampino diretti a Bordeaux. Le autorità locali affermano che il rogo ha raggiunto i 7400 ettari di estensione nella Gironda e nelle regioni confinanti, distruggendo almeno sedici abitazioni e costringendo all'evacuazione circa diecimila persone. La Francia è colpita in questi giorni dalla quarta ondata di calore dell'anno, con temperature superiori ai 40°C, e dalla peggiore siccità che il paese ricordi.

(video FDNG via Reuters / SDIS33 via Associated Press)