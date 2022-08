Milano, incidente mortale in tangenziale: un'auto si ribalta, muore un ragazzo di 20 anni - Video

Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita a seguito di un grave incidente avvenuto alle 4:30 della notte scorsa al km 10 della Tangenziale Est di Milano, tra l'area di servizio Cascina Gobba e lo svincolo Palmanova.

Nel tamponamento sono state coinvolte due auto, una Fiat Punto con a bordo quattro ragazzi e una Golf che trasportava tre ragazzi e una ragazza, questi ultimi usciti incolumi dall'incidente.

E' andata meno bene agli altri giovani a bordo della Punto, tre dei quali a seguito di ripetuti ribaltamenti terminati oltre la carreggiata hanno riportato gravi ferite. In tre sono stati trasportati in codice rosso in diversi ospedali (il quarto ragazzo meno grave, in codice giallo), il ragazzo di 20 anni che era seduto al lato passeggero ha perso la vita successivamente.