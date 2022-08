Milioni di pesci morti nel fiume Oder, tra Polonia e Germania. Mistero sulle cause

Le autorità polacche e tedesche stanno lavorando per stabilire la causa della morte di massa dei pesci nel fiume Oder. Il ministro dell'Ambiente tedesco Steffi Lemke ha dichiarato che tonnellate di pesci sono stati trovati morti già dalla fine di luglio, nel fiume che attraversa la Germania e la Polonia. Entrambi i paesi hanno dichiarato di temere che la causa della contaminazione sia una sostanza tossica ancora da identificare.

Fino a ieri, oltre 11 tonnellate di pesce morto sono stati recuperati nel fiume Oder. Questo è l’annuncio dal presidente delle acque polacche, Przemysław Daca che ha oltre tutto annunciato che la situazione è grave e la contaminazione è gigantesca, e che l'ondata di inquinamento corre per centinaia di chilometri, da Oława e Wrocław a Stettino.

Secondo il ministro dell'ambiente del Brandeburgo (Germania), Axel Vogel, la grande quantità di sali disciolti nell'acqua è assolutamente atipica. Tuttavia, forse, sono anche altri i fattori che hanno portato alla morte dei pesci. Ma le precedenti analisi di laboratorio non hanno ancora fornito informazioni precise sull'inquinamento delle acque e sulle sue cause.

Ulteriori dati analitici, in particolare sui metalli pesanti, il mercurio (in altri campioni) e altri elementi, sono ancora in fase di valutazione in laboratorio e dovrebbero essere disponibili la prossima settimana.