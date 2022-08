"Molestate nella movida e picchiate dalla polizia a Valencia"

“Molestate nella movida a Valencia ma, all'arrivo della polizia, siamo state picchiate noi”, tanto da dover correre in ospedale con un “paio di costole incrinate, sangue dal naso, e dolori al petto”. Momenti di paura che richiamano la tragedia di Niccolò Ciatti. È la denuncia di Ambra Morelli, 22enne pallanuotista che il 9 agosto era in vacanza in Spagna con altre 7 amiche, tutte fiorentine come lei. Prima il brutto incontro con un gruppo di ragazzi ubriachi, poi l'arrivo della polizia che ha accerchiato le ragazze e che sarebbero state malmenate.