L'incredibile gara di Jacobs che gli assicura la finale: il campione è in testa e rallenta

Marcell Jacobs si è qualificato per la finale dei 100 metri agli Europei di Monaco con una gara incredibile: si accorge di essere di gran lunga in testa e rallenta vistosamente. Vince in 10" la terza semifinale. L'olimpionico di Tokyo è apparso in ottime condizioni. In finale anche l'altro italiano, Chituru Ali, che si è piazzato secondo nella sua semifinale.

La finale è in programma alle 22.15