Sartori ci crede e vola in semifinale nei 400 ostacoli: la gara dell'azzurra - Il video

Rebecca Sartori, terza in 56"44 nella prima batteria, strappa la qualificazione alle semifinali dei 400 ostacoli femminili agli Europei di atletica a Monaco. Domani mattina sono in programma le semifinali, in cui ci sarà anche la primatista italiana Ayomide Folorunso, che è nelle 'top 12' delle atlete già qualificate. Si ferma invece la corsa di Linda Olivieri, che nella successiva batteria chiude quinta in 57"03, fuori anche dai tempi di recupero oltre che dalle prime tre piazze