Il video della caduta di Letizia Paternoster agli Europei di ciclismo su pista

Trauma cranico commotivo e frattura della clavicola destra. Questo il quadro medico di Letizia Paternoster, coinvolta nel pomeriggio di ieri in una caduta durante la prova di Eliminazione agli Europei di ciclismo a Monaco. La ragazza, informa la Federciclismo, "è sempre rimasta cosciente" e continua a esserlo ma "non ricorda nulla dell'accaduto, cosa peraltro normale in questi casi".

"La giovane è sempre rimasta cosciente, lo è ancora ma non ricorda nulla di quanto accaduto, il che in questo caso è normale. Nella nottata è stata tenuta sotto osservazione in ospedale", ha detto in una nota il medico FIC Antonio Angelucci.