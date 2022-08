Addio a Nichelle Nichols, la pioniera di Star Trek

L'America piange Nichelle Nichols, storica tenente Uhura della celebre serie tv 'Star Trek', dal 1966 al 1969. Tra i suoi grandi meriti quello di aver infranto le barriere per le donne di colore a Hollywood. Tra i suoi più ferventi ammiratori c'era Martin Luther King che la convinse a non lasciare la serie. Considerava il suo personaggio come “il primo ritratto non stereotipato di una donna nera in una serie televisiva”. Grazie a lei molte afroamericane intrapresero la carriera di astronauta e fu anche ambasciatrice della Nasa.