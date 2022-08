"Muro della memoria dei difensori caduti" di Kiev, il presidente Zelensky depone fiori gialli e blu

Come ogni 24 agosto, in Ucraina si celebra il Giorno dell’Indipendenza. In questo giorno, nel 1991, la Verchovna Rada - il Parlamento - adottava l'Atto di dichiarazione d'indipendenza e istituiva lo Stato indipendente. Scelta confermata da un referendum svoltosi il 1° dicembre dello stesso anno e che, agli occhi dell'Unione Sovietica, si presentava come un ulteriore volontà di distacco, dopo le decisioni analoghe già prese da Estonia, Lettonia, Lituania e Georgia.