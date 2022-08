Napoli, le immagini dell'aliscafo finito contro il Molo San Vincenzo

Tanta paura per i 115 turisti, dell'Aliscafo della compagnia Alilauro che, partito poco dopo mezzogiorno dal porto di Napoli con direzione l'isola di Ischia, ha impattato contro la banchina del molo San Vincenzo. Diciannove persone hanno avuto bisogno delle cure dei medici: alcune sono finite in ospedale, dove tuttora ne restano ricoverate due in condizioni che vengono definite “serie”. Tra loro una bimba di poche settimane che, a detta di alcuni testimoni, al momento dell'urto è stata sbalzata dalla carrozzina in cui si trovava, finendo a terra. La piccola è stata soccorsa dalla guardia costiera che l'ha caricata con i genitori su una motovedetta e portata a terra, dove è stata posta su un'ambulanza e condotta d'urgenza in ospedale. Degli altri feriti, un uomo ha sbattuto la testa riportando una lesione lacerocontusa; una donna una ferita alla caviglia ed altri passeggeri poco più che contusioni.