Nel video il nuovo simbolo che compare su alcuni camion russi

Il video è pubblicato sul canale Twitter di Igor Girkin, un ex colonnello 51enne dell'FSB (i servizi segreti) russo in pensione dal 2013, che ha avuto molta importanza dal 2014 in poi nella costituzione dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk. Nel 2022 ha dichiarato che l'operazione speciale militare è fallita completamente ed il suo profilo è comunque molto seguito da giornalisti ed addetti ai lavori. Nel video si vedono nuove truppe russe affluire al fronte dello scontro, Girkin commenta con un laconico “preoccupante”; alcuni paragonano il numero di mezzi alla colonna interminabile che si avvicinò a Kiev da nord dopo un mese dall'inizio del conflitto. Sui camion si nota un nuovo simbolo, dopo le ormai famigerate Z ed V, il cui significato ancora non è chiaro, ma c'è chi addirittura gli attribuirebbe un significato esoterico.