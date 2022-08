Laura Maria Berti, la Fondatrice

Laura Maria Berti si prende cura di un’azienda agricola distesa fra i pendii della Maremma e il mare dell’Argentario, ma soprattutto di una famiglia che intorno a quel progetto si riunisce, discute e genera futuro. Abbandonata Roma vent’anni fa, inizia un iter di formazione che da sommelier dell’olio, assaggiatrice e tecnica di frantoio la conduce ai vertici delle associazioni di categoria, dal consorzio dell’IGP toscano al circuito delle Città dell’olio. ‘Noi agricoltori siamo custodi del territorio, del paesaggio e della storia’ ci spiega mentre visiona le sue 2500 piante di olivo distribuite in quasi dieci ettari in riconversione biologica. Apprendiamo che l’olioturismo e’ oramai una realtà capace di attrarre consumatori sempre più attenti al prodotto (come il suo: premiatissimo!) e alle caratteristiche etiche e ambientali che lo definiscono. Favorisce in ogni modo l’espressione del potenziale femminile.

Il suo consiglio per le giovani donne è quello di avere coraggio, accettare le sfide, essere curiose.