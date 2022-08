Nozze di Federica Pellegrini, il divertente lancio della giarrettiera

A distanza di qualche giorno dal matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, un nuovo video circola in rete e mostra il tradizionale lancio della giarrettiera. Una voce femminile modera alla presenza degli amici e delle instancabili damigelle. Il siparietto è esilarante, la Divina aiuta il marito che con i denti riesce a strappar via la giarrettiera. Poi Matteo scherza, dapprima ripone il cimelio nella tasca interna della giacca e dopo, richiamato dalla campionessa di nuoto, si avvicina agli invitati per il tradizionale lancio.