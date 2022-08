Federica Pellegrini sposa, l'ingresso in chiesa con le damigelle

Federica Pellegrini, ha sposato nel pomeriggio- con 45 minuti di ritardo - il suo allenatore nel corso di una cerimonia religiosa blindatissima, officiata dal suo ex parroco di Spinea, don Antonio Genovese. La chiesa era ricoperta da ceste di rose a grappolo bianche ingentilite da tocchi di verde. Molti i volti famosi presenti nella chiesa, una delle più belle della città lagunare, famosa per le opere di Palma il Giovane e Bellini che vi sono custodite. Tra questi il presidente del Coni Giovanni Malagò. A fare da testimone della 'Divina' il fratello Alessandro, a cui l'ex nuotatrice è particolarmente legata. Oltre alla presenza di cinque damigelle, Federica ha voluto che all'evento non mancassero neppure i quattro bulldog francesi della coppia.