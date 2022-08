Nubifragio nel messinese, Stromboli invasa dal fango

Temporale estivo molto violento stamani a Messina e provincia. Nella zona nord di Messina strade allagate e smottamenti: sono caduti in pochi minuti 52 mm di pioggia.

Anche alle isole Eolie il maltempo che si è abbattuto sull'arcipelago non ha dato tregua dalla notte. Fiumi di fango si sono riversati tra le viuzze dell'isola di Stromboli. Il forte vento e le bombe d'acqua hanno sconvolto l'isola eoliana a causa di diversi smottamenti e cumuli di detriti che si sono depositati sulla strada. Alcune abitazioni sono state evacuate mentre volontari della Protezione Civile e Vigili del Fuoco stanno lavorando senza sosta per liberare dal fango case e strade.

"I problemi maggiori - spiega la protezione civile - si sono registrati a Stromboli, dove il fango e i detriti hanno coinvolto diverse abitazioni e reso difficile la viabilità lungo le stradine dell'isola. Non si registrano problemi a Ginostra, mentre a Lipari risulta allagato il porto di Sottomonastero e in via Amendola l'acqua piovana è entrata in alcune abitazioni e negozi. Non si registrano danni alle persone".