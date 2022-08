Nuove immagini mostrano la presenza di camion militari russi nella centrale nucleare di Zaporizhia

La guerra in Ucraina

Già nei giorni scorsi un video, diffuso dal media indipendente russo theins.ru, mostrava l'ingresso di mezzi militari russi nell'impianto nucleare di Energodar . Ora nuove immagini confermerebbero la presenza di diversi camion militari nella centrale nucleare di Zaporizhzhia. La ripresa “furtiva”, senza data, arriverebbe da uno dei reattori. Sul piatto resta uno scambio di accuse tra Kiev e Mosca.

Gli operatori della centrale di Zaporizhia avvertono che le conseguenze di un incidente nucleare potrebbero essere di un ordine di grandezza peggiore rispetto a quelli delle tragedie di Chernobyl e Fukushima. “Una catastrofe”. Nella pratica mondiale dell'industria nucleare - viene sottolineato - non esistono piani di emergenza volti a proteggere gli impianti nucleari in una situazione in cui diventano territorio di ostilità.