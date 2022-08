Nuovi bombardamenti russi nella regione di Zaporizhzhia, paura per la centrale nucleare

Intorno alle 4 locali (le 3 in Italia), nel giorno in cui l'Ucraina festeggia l'indipendenza nazionale dall'Unione sovietica proclamata nel 1991 e in cui ricorrono i 6 mesi dall'invasione della Russia, l'esercito russo ha colpito infrastrutture a Zaporizhzhia. Lo riferisce il sindaco pro tempore, Anatolii Kurtiev, citato dal Kiev Independent. I soccorritori sono al lavoro sul posto e al momento non si hanno notizie su eventuali vittime.

L'Ucraina teme un intensificarsi di attacchi da parte della Russia in occasione proprio nella Giornata dell'indipendenza e i timori sono aumentati anche a seguito dell'omicidio fuori Mosca di Darya Dugina, figlia del teorico russo di estrema destra Alexander Dugin noto come 'cervello di Putin, uccisa nel fine settimana quando la sua auto è stata fatta esplodere a distanza. L'Fsb, erede del Kgb, ha accusato i servizi ucraini di avere organizzato l'attacco, il che fa temere una rappresaglia da parte di Mosca nonostante Kiev abbia respinto ogni accusa e anzi ha accusato a sua volta i servizi speciali russi. Molti civili nelle scorse ore hanno lasciato Kiev preoccupati che Mosca possa voler colpire la capitale.

Intanto la Turchia, attraverso il portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan propone: “La visita alla centrale di una delegazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea)”.