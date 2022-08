Pakistan, oltre 900 i morti per le inondazioni, dichiarato lo stato di emergenza

"Una crisi umanitaria di proporzioni epiche", il governo pachistano definisce così la situazione nel Paese annunciando lo stato d'emergenza dopo le piogge monsoniche e le alluvioni che fino a oggi hanno causato 937 morti. Tra le vittime si contano 343 bambini. Il Balochistan, tagliato fuori dal resto del Paese dopo il crollo del principale ponte ferroviario, e il Sindh le due regioni più colpite. In quest'ultima si è recato in visita il neo premier Shehbaz Sharif, riferiscono i media locali, per assistere alle operazioni di soccorso. "Il Pakistan sta attraversando il suo ottavo ciclo di pioggia monsonica; normalmente il Paese ha solo tre o quattro cicli di pioggia monsonica", ha rimarcato il ministro per i Cambiamenti climatici, Sherry Rehman, in conferenza stampa."Il Pakistan sta vivendo un periodo monsonico senza precedenti e i dati suggeriscono la possibilità di un altro ciclo a settembre", ha aggiunto. Il sito pachistano Dawn ha stimato che le innondazioni abbiano lasciato senza casa almeno 30 milioni di persone.