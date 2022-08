Paura per il maxi incendio a Pantelleria, la coda di auto e moto in fuga

“L'isola sembra divisa in due, le fiamme sembrano divorarne una parte. Sono incessanti i soccorsi mentre i residenti e i turisti continuano a fuggire. La paura è tanta” scrive su Instagram Francesca Barra, moglie dell'attore Claudio Santamaria, che in un video testimonia quanto sta accadendo sull'isola. Poi, aggiunge che le immagini sono state girate “sopra casa di Giorgio Armani, zona Gadir. Noi siamo qui, immobili di fronte a questa tragedia. Il nostro cuore è a pezzi! Che dolore! Che tristezza, che schifo! Ma perché?! L'isola sembra squarciata in due”.

Nel video, persone in auto e in moto si allontanano dai luoghi colpiti dalle fiamme. Altre 30 persone sarebbero state evacuate dalla Guardia costiera di Pantelleria in contrada Gadir via mare, recuperate con i gommoni e le motovedette. Intanto a distanza di ore la “situazione è migliorata, speriamo che prosegua in questo modo”, ha dichiarato il sindaco di Pantelleria, Vincenzo Vittorio Campo, riferendosi all'incendio in corso nella zona nord orientale dell'isola. “La situazione è più tranquilla - ha proseguito Campo - le fiamme con lo scirocco sembrano andare verso il mare, ma vi sono ancora dei focolai difficile da raggiungere. L'area è sicuramente più circoscritta rispetto a prima. Non vi sono stati feriti, ma molta paura”.