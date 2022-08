Pelosi incontra la presidente di Taiwan: "Difenderemo la nostra sovranità contro le minacce cinesi"

“Oggi la nostra delegazione è venuta a Taiwan per rendere chiaro in modo inequivocabile che non abbandoneremo il nostro impegno nei confronti di Taiwan e che siamo orgogliosi della nostra amicizia”, ha detto la speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, parlando a Taiwan al fianco della presidente Tsai Ing-wen, durante la visita che ha suscitato la dura reazione della Cina. In precedenza, nel primo appuntamento presso il parlamento dell'isola, Pelosi aveva assicurato: “Veniamo in amicizia a Taiwan, veniamo in pace nella regione”. Pelosi, parlando nell'ufficio del presidente di Taiwan dopo aver ricevuto la più alta onorificenza taiwanese, ha poi proseguito: "Oggi più che mai la solidarietà americana nei confronti di Taiwan è cruciale, e questo è il messaggio che stiamo consegnando oggi.

“Di fronte alle minacce militari deliberatamente aumentate, Taiwan non si tirerà indietro. Sosterremo fermamente la sovranità della nostra nazione e continueremo a mantenere la linea di difesa della democrazia”, ha detto Tsai Ing-wen nell'incontro con la stampa al fianco della speaker della Camera Usa Nancy Pelosi, definita "un'amica devota" dell'isola. Nel suo intervento, riportato dai media Usa, Tsai ha ribadito il suo impegno a “mantenere la pace e la stabilità” nello Stretto di Taiwan e ha promesso di fare di Taiwan una “forza stabilizzatrice chiave” per la sicurezza regionale, precisando di voler continuare a lavorare con gli Stati Uniti per “rafforzare la cooperazione” tra i due Paesi.