Secondo i servizi segreti russi questa donna è la responsabile dell'omicidio di Darya Dugina - Video

Il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) ha diffuso un video della cittadina ucraina Natalya Vovk, identificata come la prima sospettata per l'autobomba che sabato ha ucciso la giornalista, Darya Dugina a Mosca. Il filmato mostra Vovk e sua figlia adolescente che entrano in Russia, poi mentre sono all'interno dell'edificio in cui viveva Dugina (avrebbero affittato un appartamento nello stesso stabile) e infine le due donne che lasciano il Paese.

Secondo i servizi russi, la donna durante la sua permanenza a Mosca ha cambiato per tre volte la targa della sua Mini Cooper con targhe del Kazakistan. Domenica, dopo l'attentato, Vovk sarebbe fuggita in Estonia con targa ucraina. Nel video sono state mostrate le foto delle targhe al momento dell'entrata e dell'uscita dalla Russia. Secondo l'Fsb, Vovk potrebbe aver usato sua figlia adolescente come copertura, per spostarsi più facilmente in Russia. Entrando a Mosca, la donna aveva i capelli biondi mentre all'uscita dalla capitale russa li aveva scuri. Il giorno dell'omicidio, lei e sua figlia sarebbero state presenti al festival letterario e musicale "Tradizione", al quale aveva partecipato Dugina poco prima di rimanere vittima dell'attentato.

Alle 12.02 del 21 agosto, riferisce la Tass, l'auto della donna è stata perquisita a fondo e le immagini sono state riprese dalle telecamere a circuito chiuso.

Ria Novosti riporta che secondo il gruppo di hacker RahDit, la donna, un'ucraina di 43 anni, ha precedentemente prestato servizio nel battaglione nazionale "Azov".