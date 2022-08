Polemica sulle liste Pd, lo sfogo di Monica Cirinnà: "Ho ricevuto uno schiaffo"

“Ho ricevuto un'offesa molto forte, sono stata colpita in prima persona perché ero certa di poter dare un contributo importante sul proporzionale Roma 1”, ha dichiarato la senatrice del PD Monica Cirinnà durante una conferenza stampa a Palazzo Madama. “Fino a 48 ore fa ero confermata sul collegio Roma 1 come capolista del proporzionale”, poi la scelta della Direzione di candidare Cirinnà “all'uninominale nel collegio Roma 4, che comprende dei territori per cui non sono adatta. Sono sbagliata per quei territori, per gli argomenti e i temi di cui mi occupo: viene candidata la responsabile nazionale diritti del Pd in un collegio difficile come quello di Ostia, Guidonia e Laurentino, senza il paracadute perché non sono in un listino proporzionale sebbene ci fosse posto, come è stato previsto per altri colleghi”. “Ho accettato la candidatura”, fa sapere Cirinnà.