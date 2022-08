Porto Cervo, le immagini dello yacht dopo lo schianto sugli scogli

Le immagini dello yacht di 21 metri recuperato dopo essere finito sugli scogli al largo di Porto Cervo, di fronte alle Isole di li Nibani. Nell'incidente è morto l'armatore della barca, un inglese di 63 anni. A bordo in tutto 4 persone, compresa la vittima. Gli altri feriti sono stati sbarcati a Porto Cervo, i due in gravi condizioni sono stati trasferiti in ospedale con codice rosso. Il quarto passeggero ha riportato ferite lievi.