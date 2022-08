A Monaco risuona l'Inno di Mameli: Tamberi scrive un'altra pagina di storia - Il video

Gianmarco Tamberi ha scritto un'altra pagina di storia e ha conquistato la medaglia d'oro nel salto in alto agli Europei di atletica in corso a Monaco di Baviera. L'azzurro, campione olimpico in carica, ha trionfa saltando a quota 2,30, l'unico a riuscirci. Sul podio ci sono rispettivamente il tedesco Tobias Potye e l'ucraino Andriy Protsenko (entrambi a 2,27).