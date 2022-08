L'Inno di Mameli risuona a Monaco: è tutto per Crippa, il re dei 10.000

Yeman Crippa ha vinto la medaglia d'oro nei 10.000 metri dei Campionati Europei di atletica leggera, in scena a Monaco di Baviera. L'atleta azzurro, 25enne delle Fiamme Oro, ha chiuso la finale di questa sera in 27:46.13, davanti al norvegese Zerei Kbrom Mezngi, argento, e al francese Yann Schrub, bronzo. Bellissimo l'ultimo giro dell'italiano, che, con uno sprint emozionante, ha recuperato un ampio distacco da Mezngi, che ha terminato in 27:46.94. Quinto posto per l'altro azzurro in gara, ovvero Pietro Riva, 253nne piemontese, delle Fiamme Oro, che ha fermato il cronometro a 27:50.51.