Presunti spostamenti di lanciarazzi semoventi PHL-16 ed esercitazioni cinesi nello stretto di Taiwan

Sono i canali ucraini a riprendere e diffondere le immagini del trasferimento di equipaggiamenti militari cinesi in zone distanti meno di 200 Km da Taiwan. Il video, in particolare, mostrerebbe il trasferimento di PHL-16 MLRS in grado di sparare e colpire con vari calibri: 300 mm, 370 mm, 380 mm e 750 mm. Allo stesso tempo nuove immagini documenterebbero la recente esercitazione cinese nello stretto di Taiwan con “proiettili veri” in risposta allo spostamento della portaerei USS Ronald Reagan accompagna da caccia da guerra in formazione.