Putin e la ridotta mobilità dell'arto: "Scaccia zanzara sull'orecchio destro col braccio sinistro"

Un video pubblicato dai canali ucraini metterebbe in discussione la mobilità del braccio destro del presidente russo Vladimir Putin. Le immagini mostrano il politico mentre scaccia via una zanzara, col braccio sinistro, che gli ronza intorno all'orecchio destro. Sembrerebbe un gesto innaturale e ciò basterebbe a riaprire il capitolo sulla salute di Putin, più volte tirato in ballo durante il conflitto con l'Ucraina. Immagini, senza data, che faticano a trovare riscontro. Il recente incontro in Iran tra Putin ed Erdogan in merito allo questione grano, divenuto famoso per la lunga attesa di 50 secondi del russo dell'omologo turco , mostrerebbero tutt'altro.