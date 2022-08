Ragazzo ridotto in fin di vita per aver guardato una ragazza, Mihajlovic: “Bologna è con te”

“Ciao Davide, mi dispiace molto per quello che ti è successo. Ci sono delle persone che credono di risolvere tutto con la forza. So che sei in ospedale, noi tifiamo per ti aspettiamo il prima possibile” è il messaggio di Sinisa Mihajlovic al tifoso del Bologna aggredito a Crotone. Si tratta del 22enne Davide Ferrerio, selvaggiamente aggredito per uno sguardo di troppo rivolto a una ragazza. Il giovane, ricoverato a Catanzaro in terapia intensiva in gravi condizioni, ha ricevuto gli auguri di pronta guarigione dall’allenatore rossoblù.