Roberto Vecchioni, "Sogna ragazzo sogna"

Vent’anni e più di chiacchierate messe in fila per raccontare la storia di un sognatore non pentito come Roberto Vecchioni. Giornate intere passate a parlare non solo di canzoni ma di amore, vita, morte, sogno, Dio….Questo è il distillato di un incontro diventato una amicizia, un dialogo iniziato tanto tempo fa e che non si ferma qui. Una intervista lunga vent’anni tutto viene riannodato e messo in fila fino a formare un unico, intenso racconto. In cui la cronaca si fa storia. E viceversa. L'intervista è di Fausto Pellegrini