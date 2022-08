Il fuoriclasse ungherese Kristof Milak ha vinto l'oro, come da pronostico, nei 200 delfino agli Europei di nuoto a Roma, con il tempo di 1'52"01, davanti al connazionale Richard Marton, argento in 1'54"48. Bronzo per l'azzurro Alberto Razzetti in 1'55"01. Giù dal podio l'altro azzurro Giacomo Carini, quarto.