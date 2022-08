La gara stellare della staffetta italiana oro nella 4x100 misti

L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 mista maschile agli Europei di Roma, gara che chiude il programma tra le corsie. La formazione azzurra, composta da Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Alessandro Miressi, ha chiuso in 3'28"46, nuovo record dei Campionati. Argento alla Francia con 3'32"50, bronzo all'Austria con 3'33"28.

"Non c'era storia, né qui né nella 4x100 stile libero". Così Thomas Ceccon ha commentato ai microfoni di Rai Sport la medaglia d'oro nella 4x100 mista agli Europei di nuoto al Foro Italico di Roma. "Fatico a stare in piedi, ho dato tutto. Sono contentissimo, è stata una bellissima staffetta", ha aggiunto Nicolò Martinenghi, seguito da Matteo Rivolta: "Sono contento della prestazione mia e dei ragazzi. Non ero al cento per cento ma sono molto soddisfatto". Infine Alessandro Miressi: "Sono contento, ho fatto un buon tempo. Vincere qui in casa è ancora più bello".

Una medaglia che mancava all'Italia dal 2012