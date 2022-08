Minisini e Sacripante: il sogno di una Olimpiade inclusiva

Con la loro esibizione di nuoto sincronizzato sulle note di Imagine, hanno emozionato il Foro Italico. Giorgio Minisini e Arianna Sacripante hanno lasciato il segno in questi europei: "In acqua facciamo vedere che si può ragigungere la parità".

E' una delle idee nate dal progetto "Filippide" della Federazione italiana nuoto: "Si può fare: c'è da guardare oltre, anche se 'oltre' purtroppo è un posto ancora per pochi".

Sacripante: io mi diverto e mi aiuta a non pensare ad altro, a Giorgio ho insegnato il sorriso.

Minisini: il nostro sogno è arrivare a una Olimpiade inclusiva.