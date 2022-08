Grandi altezze, il primo tuffo di Andrea Barnaba

Per i tuffi dalle grandi altezze, maschili e femminili, oggi è l'esordio della disciplina a un Europeo di nuoto. Ci si tuffa da una piattaforma altra 27 metri per gli uomini, 20 per le donne, e si raggiungono velocità fino a 90 chilometri orari.

La classifica parziale del percorso a tappe vede terzo posto parziale e condiviso tra i due italiani Andrea Barnaba, Alessandro De Rose e il romeno Popovici con 75.60. Al primo posto e al secondo invece Preda e Hunt.