L'esordio di Veronica Papa nei tuffi dalle grandi altezze.

Questa disciplina è una novità assoluta: è la prima volta in un campionato europeo. La torre dei tuffi è alta 30 metri e la piscina ha una base di 17×17 metri con una profondità di 6 metri. Le piattaforme da cui gli atleti si tuffano sono due: 27 metri per gli uomini, 20 metri per le donne.