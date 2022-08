Salvini: “Letta è un genio, è riuscito a farsi fischiare al meeting di Rimini. Non era mai successo”

“Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, è riuscito in quello che mai in passato è riuscito a nessuno: essere fischiato al meeting di Rimini. Ha proposto che la scuola dell'obbligo dai 3 ai 18 anni. Ma se uno vuole, andare a lavorare a 16 anni e magari la famiglia ha bisogno, perché lo Stato deve impedirglielo? È la mentalità statalista e burocratica in cui tutto è deciso dallo Stato”, ha incalzato Matteo Salvini.

Qualche giorno fa, parte della platea presente al Meeting di Rimini ha mal accolto la proposta del dem: “Occorre portare l’obbligo scolastico fino alla fine delle superiori”.