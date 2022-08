Scampia, filmati in 6 sullo scooter senza casco

Non è facile contarli tutti, quattro dovrebbero essere sul sellino mentre due sulle spalle dei compagni. “È arrivato il circo” si legge in uno dei commenti al post allegato dal consigliere Francesco Emilio Borrelli di Europa Verde. Un video di denuncia accompagnato da un “Che vergogna”. Oltre al numero di persone sul motorino, ingiustificabile, il fatto di non portare il casco è un'abitudine diffusa in alcune zone di Napoli.