Serbia-Kosovo, dopo la tensione per la "guerra delle targhe" l'incontro tra Vučić e Kurti

A Bruxelles il Il 18 agosto si incontreranno il presidente serbo Aleksandar Vučić e il primo ministro del Kosovo Albin Kurti: un'iniziativa che parte dal capo della diplomazia europea Josep Borrell, per riallacciare il dialogo tra Belgrado e Pristina dopo le tensioni tra i due paesi che si sono riaccese per la decisione delle autorità kosovare di non accettare più documenti di identità e targhe automobilistiche rilasciati dalle istituzioni serbe. Il reportage dell'inviata Marina Lalovic