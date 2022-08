Serena Williams rimanda l'addio alla carriera e vince: l'esultanza a ginocchia alte e la pirouette

Serena Williams non si è ancora ritirata. Non aveva mai perso al primo turno degli Us Open in venti partecipazioni e ha tenuto in piedi la tradizione battendo la 27enne montenegrina Danka Kovinic davanti a più di 20 mila spettatori. Tanti i vip presenti agli Us Open: Martina Navratilova, Mike Tyson, i gemelli Bryan, Lindsey Vonn, Bill Clinton e Billie Jean King, vestita appositamente di rosa per lei. La tennista statunitense ha scelto un completo sportivo nero ricoperto di paillettes. Williams ha vinto e, come da prassi, ha illuminato la sala stampa scherzando sul suo addio: “Sono stata piuttosto vaga su questo, no?”. Ora dovrà affrontare Anett Kontaveit, l'estone numero due al mondo.

Williams ride ma nella sua carriera da tennista professionista ha pianto tanto. Ha pianta - confessa - anche mentre lavorava al suo articolo su Vogue del 9 agosto con il quale annunciava l'addio al mondo del tennis. Ma allargare la famiglia, dice, è fondamentale: “Non riesco a immaginare la mia vita senza le mie sorelle. Quando guardo Olympia (La figlia, ndr) non mi esibisco davvero al massimo, non mi sforzo di darle quella sorella. Venendo da una grande famiglia, non c'è niente di meglio. Mi piacerebbe che, pensando a me, le persone pensassero quanto sia importante dare tutto e non importa quanti ostacoli tu abbia davanti. Sembra un cliché, però mi piacerebbe che le persone traessero ispirazione dalla mia storia”.