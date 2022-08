Sestri Levante, grandine come sassi e il lunotto dell'auto va in frantumi

“Una violenta tromba d'aria si è abbattuta sul Tigullio orientale e a Sestri Levante. Sono sul posto assessori e tecnici a verificare i danni: stabilimenti balneari e attività, oltre che abitazioni sono state pesantemente colpite. Abbiamo subito attivato personale tecnico e ditte per liberare le strade e attualmente sono al lavoro. Ci stiamo attivando per richiedere lo stato di calamità data la straordinaria entità dei danni”, scrive la sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio, sul suo profilo Facebook, che chiude lanciando un appello in considerazione dello sviluppo meteo: “In arrivo nuova tromba d'aria vi chiedo di non uscire e stare lontano dal fronte mare fino al termine del temporale”. Nel video la violenta grandinata spacca il lunotto di un'auto.