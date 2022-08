Si è persa nella Senna e rifiuta il cibo: il video della balena Beluga

In Francia si sta cercando di salvare una balena Beluga che si è allontanata dal suo habitat naturale nell'Artico ed è stata avvistata nella Senna. Si teme che l'animale stia lentamente morendo di fame: "Siamo chiaramente in corsa contro il tempo", ha affermato Lamya Essemlali, presidente del gruppo di conservazione marina Sea Shepherd France. Si spera di risparmiare alla balena il destino di un'orca, che si è smarrita e poi è morta nella Senna a maggio. Si getta del pesce, ma sembra schivarlo.

Il Beluga è stato visto per la prima volta nel fiume all'inizio di questa settimana. Le riprese dei droni dei vigili del fuoco francesi hanno mostrato la balena in un tratto delle acque verde chiaro del fiume tra Parigi e la città normanna di Rouen, a molte decine di chilometri nell'entroterra dal mare. "È un animale piuttosto impressionante, sembra calmo", ha detto all'emittente francese TF1 l'ufficiale dei vigili del fuoco Patrick Herot, dalla regione dell'Eure in Normandia.