Soldati ucraini agganciano un ordigno a un comunissimo drone - Video

L'esercito di Kiev fa largo uso di droni facilmente reperibili sul mercato, del tutto simili a quelli usati ovunque per effettuare riprese dall'alto o venduti come giocattoli, per sganciare piccole bombe su obiettivi russi. Questo filmato documenta come alcuni soldati, da quella che appare essere una trincea o una postazione mimetizzata lungo uno dei fronti del conflitto, agganciano l'ordigno sotto al drone e poi lo fanno decollare, per poi comandarlo a distanza



(video da Telegram @shtirlitz_a)