Soldato ucraino sfonda a testate elmetto russo

Il 6B47 è un elmetto di origine russa, è il nuovo casco standard per la maggior parte delle forze armate russe.

Il 6B47 è un casco in aramide (fibra sintetica molto resistente) simile ai caschi della generazione precedente come il 6B7-1M e 6B27. Ha la stessa protezione ma pesa leggermente meno, galleggia nell'acqua e dispone di sistemi di montaggio per luci e dispositivi per la visione notturna. Il casco può essere dotato di una varietà di coperture per diversi ambienti. Questo però sembra particolarmente fragile, lasciando pensare che sia una riproduzione non originale.