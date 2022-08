La guerra in Ucraina arriva fino in Africa

Se l'Occidente si è apertamente schierato contro l'invasione russa, nel continente africano Mosca continua a raccogliere consensi, rafforza i legami economici e politici e costruisce una strategia di pressione anche verso l'Europa. Ne abbiamo ripercorso le tappe e le ragioni con Marco Cochi, giornalista esperto di Africa. Insieme ad Andrea Segré, docente di Politiche Agrarie Internazionali all'Università di Bologna abbiamo spiegato come il cibo - i cereali, in questo caso - possa essere utilizzato come un'arma geopolitica e cercato di capire se le istituzioni sovranazionali hanno il potere di invertire la rotta. Leila Belhadj Mohamed, che si occupa di geopolitica per Life Gate, ha analizzato il ruolo della Turchia e l'importanza, per questi temi, di Paesi come il Mali e il Sudan. Conduce Veronica Fernandes