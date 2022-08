Sopravvive 5 giorni su un'isola deserta del Brasile sfamandosi con limoni e carbone

Per cinque giorni ha cercato in tutti i modi di attirare l'attenzione su di sé, poi fortunatamente un gruppo di persone in moto d'acqua l'ha notato. Così la disavventura di Nelson Nedy si è conclusa a lieto. Lo scorso 8 agosto, il giardiniere brasiliano di 51 anni è caduto da uno scoglio sulla spiaggia di Grumari, a Rio de Janeiro, ed è stato trascinato al largo. L'approdo sull'isola deserta di Palmas, a tre chilometri dalla costa e la terribile permanenza senza essere visto. Per diversi giorni si è sfamato mangiando qualche limone e del carbone.