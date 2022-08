L'incidente a Rosolina, in provincia di Rovigo

Il maltempo in Veneto mette in fuga un elefante dal Circo Busnelli. È accaduto in provincia di Rovigo, nel comune di Rosolina, dove alcuni passanti hanno immortalato la scena inconsueta del mammifero scortato dai Carabinieri sulla trafficata Strada Statale 309 Romea.