Strade e stazioni metro allagate: a Parigi in meno di un'ora sono cadute tre settimane di piogge

Inondante le strade di Parigi, dopo le forti piogge e il violento vento che hanno colpito la capitale francese. Chiuse alcune stazioni della metropolitana, anche queste allagate, mentre il traffico è andato in tilt con auto e moto che cercavano di avanzare lungo le strade che sembravano corsi d'acqua. Come ha spiegato Le Figaro, Parigi è stata inondata dopo diverse settimane di un'ondata di caldo anomalo. Secondo La Chaîne Météo, in meno di un'ora sarebbero caduti da 10 a 40 millimetri di pioggia (Equivalenti a due o tre settimane di precipitazioni).