Sui media ucraini: "Nuovo attacco al ponte Antonovsky" - Video

Diversi canali Telegram hanno pubblicato questa mattina questo video che mostrerebbe un nuovo attacco ucraino, questa notte, contro il ponte Anonovsky, nella Regione di Kherson, in territorio controllato da Mosca. È stato rilanciato da diversi profili di open source intelligence (Osint) e anche da Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell'Interno di Kiev, che scrive: “È di fondamentale importanza che le forze armate ucraine impediscano alla Russia di ripristinare la funzionalità del ponte. Così i russi non saranno in condizione di difendersi”.

Il canale Telegram dell'agenzia Unian inizialmente pubblicato un video di pochi secondi parlando di "presunto attacco notturno" al ponte, alcune ore più tardi lo ha ripubblicato integrale, scrivendo stavolta senza formule dubitative che "la registrazione mostra una serie di colpi sul ponte e il lavoro della contraerea russa", che "ha cercato senza successo di respingere l'attacco"

Se confermato, sarebbe la quarta volta che questo ponte viene colpito: i precedenti bombardamenti stati documentati il 19 luglio, il 26 luglio e il 7 agosto. L'obiettivo di questi attacchi, come di quelle ad altri ponti e a una diga sul fiume Dnipro, è ostacolare i rifornimenti alle truppe russe presenti a ovest del fiume, e costringerle a fuggire lasciando indietro armi e veicoli corazzati in caso di successo della controffensiva ucraina su Kherson



(video da Telegram @horevica)